Sapete che Angelina Mango oltre a essere una cantante oggi studia all’università? Ecco che cosa e dove

Angelina Mango, vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo, ha stupito i fan mostrandosi all’università. La giovane cantautrice ha ripreso gli studi a Bologna, dove frequenta la facoltà di Letter e. Tra lezioni di Storia del teatro in inglese e musica, ecco come si divide oggi la sua vita. Leggi anche: Che splendida notizia, Angelina Mango sta meglio: dopo il buio, la rinascita (FOTO!) Non solo musica per Angelina Mango, una delle voci più amate della nuova scena italiana. Figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile grande Pino Mango e la madre Laura Valente, storica voce dei Matia Bazar, la cantautrice classe 2001 ha conquistato pubblico e critica vincendo prima Amici di Maria De Filippi e poi il Festival di Sanremo 2024. 🔗 Leggi su Donnapop.it

