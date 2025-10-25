Sapete che Angelina Mango oltre a essere una cantante oggi studia all’università? Ecco che cosa e dove
Angelina Mango, vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo, ha stupito i fan mostrandosi all’università. La giovane cantautrice ha ripreso gli studi a Bologna, dove frequenta la facoltà di Letter e. Tra lezioni di Storia del teatro in inglese e musica, ecco come si divide oggi la sua vita. Leggi anche: Che splendida notizia, Angelina Mango sta meglio: dopo il buio, la rinascita (FOTO!) Non solo musica per Angelina Mango, una delle voci più amate della nuova scena italiana. Figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile grande Pino Mango e la madre Laura Valente, storica voce dei Matia Bazar, la cantautrice classe 2001 ha conquistato pubblico e critica vincendo prima Amici di Maria De Filippi e poi il Festival di Sanremo 2024. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche questi approfondimenti
Shiloh, ex Jolie Pitt, ha deciso di cambiare ufficialmente il suo cognome. La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha deciso di eliminare dal suo nome qualsiasi riferimento al padre ? - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Mango non sarà ospite a This Is Me: cosa è successo - Negli scorsi giorni era stata annunciato il ritorno in tv di Angelina Mango dopo oltre un anno di assenza dalle scene. Da msn.com
Angelina Mango torna a sorpresa su un palco dopo un anno di stop, la commozione - La promessa della musica italiana, lanciata dal talent show Amici e figlia d’arte, è stata nuovamente protagonista di un’esibizione dal vivo, dopo un ... Si legge su dilei.it
Angelina Mango torna in tv: gli ospiti di This is Me per Lorella Cuccarini - L'appuntamento in prima serata con Silvia Toffanin torna domani, mercoledì 22 ottobre, per festeggiare ... Come scrive msn.com