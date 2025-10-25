Sant' Olcese inaugurato il nuovo ponte di Arvigo | è dedicato a una staffetta partigiana
Nel comune di Sant'Olcese è stato inaugurato il nuovo ponte di Arvigo, intitolato alla staffetta partigiana Stefanina Moro. Collega il paese alla frazione di Isola. Alla cerimonia ha partecipato la sindaca della città metropolitana Silvia Salis, invitata dalla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
• 7ª Giornata di Campionato Carcarese Begato 9 Stadium 15:00 26/10/2025 Cronaca Live su @campomoronesantolcese • #GoCampoGo #ForzaCampo - facebook.com Vai su Facebook
Sant'Olcese, inaugurato il nuovo ponte di Arvigo: è dedicato a una staffetta partigiana - Nel comune di Sant'Olcese è stato inaugurato il nuovo ponte di Arvigo, intitolato alla staffetta partigiana Stefanina Moro. Riporta genovatoday.it
Nobile Protettorato salame di Sant’Olcese, ecco i nuovi protettori - Si fa ancora come una volta: carni selezionate, taglio a punta di coltello, affumicatura lenta con legno di faggio e una stagionatura che segue il ritm ... Si legge su primocanale.it