Sant' Olcese inaugurato il nuovo ponte di Arvigo | è dedicato a una staffetta partigiana

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel comune di Sant'Olcese è stato inaugurato il nuovo ponte di Arvigo, intitolato alla staffetta partigiana Stefanina Moro. Collega il paese alla frazione di Isola.  Alla cerimonia ha partecipato la sindaca della città metropolitana Silvia Salis, invitata dalla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

