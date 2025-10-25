sanremo svelato il conduttore del dopofestival

Carlo Conti ha sciolto uno dei nodi in vista del prossimo Festival di Sanremo. Dal palco del Festival dello Spettacolo, in corso al Superstudio Più di Milano, il direttore artistico della kermesse ha infatti annunciato che sarà Nicola Savino a condurre il Dopofestival, Conti, che aveva già affidato il timone del tradizionale appuntamento notturno post-gara a Savino anche nel 2016 e nel 2017, ha poi aggiunto che Savino «a gennaio condurrà anche quattro puntate speciali di Tale e Quale Show ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

