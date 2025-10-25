Sanremo Nicola Savino condurrà il Dopo festival

Carlo Conti ha annunciato che Nicola Savino condurrà a Sanremo il Dopo festival. Poi ha rivelato tutte le novità della prossima edizione che partirà il 24 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo, Nicola Savino condurrà il Dopo festival

Sanremo 2026, Dopofestival a Nicola Savino - Con l’ufficialità della conduzione di Nicola Savino sono stati annunciati tutti i principali conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo: Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, Nicola ... Riporta msn.com

Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival - Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha svelato il nome del conduttore del Dopofestival: sarà Nicola Savino, che tornerà anche a gennaio con quattro puntate speciali di “Tale e ... Secondo tg24.sky.it

Sanremo 2026, Conti: “Nicola Savino condurrà il Dopofestival” - Carlo Conti scioglie uno dei nodi più attesi in vista del prossimo Festival di Sanremo, annunciando dal palco del Festival dello Spettacolo, al Supers ... Riporta ilsecoloxix.it