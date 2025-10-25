Sanremo Nicola Savino condurrà il Dopo festival

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha annunciato che Nicola Savino condurrà a Sanremo il Dopo festival. Poi ha rivelato tutte le novità della prossima edizione che partirà il 24 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo nicola savino condurr224 il dopo festival

© Ildifforme.it - Sanremo, Nicola Savino condurrà il Dopo festival

Scopri altri approfondimenti

sanremo nicola savino condurr224Sanremo 2026, Dopofestival a Nicola Savino - Con l’ufficialità della conduzione di Nicola Savino sono stati annunciati tutti i principali conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo: Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, Nicola ... Riporta msn.com

sanremo nicola savino condurr224Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival - Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha svelato il nome del conduttore del Dopofestival: sarà Nicola Savino, che tornerà anche a gennaio con quattro puntate speciali di “Tale e ... Secondo tg24.sky.it

sanremo nicola savino condurr224Sanremo 2026, Conti: “Nicola Savino condurrà il Dopofestival” - Carlo Conti scioglie uno dei nodi più attesi in vista del prossimo Festival di Sanremo, annunciando dal palco del Festival dello Spettacolo, al Supers ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Nicola Savino Condurr224