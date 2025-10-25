Sanremo 2026 Nicola Savino condurrà il Dopo Festival
Intervistato durante Il Festival dello Spettacolo , Carlo Conti ha annunciato che a presentare il prossimo Dopo Festival di Sanremo sarà Nicola Savino. Carlo Conti scioglie uno dei nodi più attesi in vista del Festival di Sanremo 2026, annunciando dal palco de Il Festival dello Spettacolo, il nome del conduttore che sarà Nicola Savino a condurre il Dopo Festival, oltre a quattro puntate speciali di Tale e Quale Show che andranno in onda a gennaio. Conti svela come sta procedendo con l’allestimento della kermesse: “ Non so se avremo una sola conduttrice, ora penso solo alle canzoni. Dopo aver annunciato i titoli, penserò al resto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
