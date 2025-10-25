“ Il Dopofestival lo farà Nicola Savino che a gennaio presenterà anche quattro puntate speciali di Tali e Quali”. Lo ha annunciato Carlo Conti nella seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che ieri ha preso il via negli spazi del Superstudio Più a Milano. Il Direttore Artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficializzato la conduzione del prossimo Dopofestival, poi scherzando con il Direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, alla domanda “Devo tenere libere 26 pagine, una per ogni cantante, o ne tengo qualcuna in più nel numero del giornale dedicato a Sanremo?”, Conti ha risposto: “Un paio in più le terrei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti ufficializza Nicola Savino al Dopofestival