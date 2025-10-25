Sanremo 2026 Carlo Conti | Nicola Savino condurrà il DopoFestival

(Adnkronos) – "Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di 'Tale e Quale show' a gennaio". Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti dal palco del Festival dello Spettacolo di 'Tv Sorrisi e Canzoni' al Superstudio Più di Milano. Saranno davvero 26 i concorrenti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

