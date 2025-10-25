Sanremo 2026 Carlo Conti ha scelto un ospite? Se è vero si tratta di una grande star | ecco tutte le novità

Carlo Conti prepara il Festival di Sanremo 2026 tra nuove scelte, grandi ritorni e un possibile ospite d’eccezione: un nome leggendario della musica italiana potrebbe infiammare l’Ariston. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Carlo Conti “ruba” una showgirl amatissima a Canale 5: sarà lei la co-conduttrice di Sanremo 2026! A una manciata di mesi dal Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti è già immerso nei preparativi di quello che potrebbe essere il suo ultimo Festival alla guida del Teatro Ariston. Dopo aver ascoltato centinaia di brani e vagliato le candidature dei big, il conduttore toscano sta costruendo un cast ricco e sorprendente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

