Tempo di lettura: 2 minuti Scaldano i motori i Sanniti Five Soccer che in questo fine settimana faranno il loro debutto nel torneo di Serie D di calcio a 5. La compagine del presidente Fabrizio Cusano domani ospiterà nell’impianto di “Casa Sanniti” a via Bellini (ore 18) i pugliesi dell’ Orsarosa in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice contro una delle squadre più attrezzate del girone. “ Abbiamo allestito – spiega il massimo dirigente – un organico dall’età media molto bassa perché il nostro obiettivo per questo campionato è soprattutto quello di valorizzare i tanti giovani presenti nella rosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanniti, l’entusiasmo del presidente Cusano per l’esordio in campionato: “Vogliamo valorizzare i giovani”