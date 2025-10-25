Sanità | Tumori al seno 325 casi a Livorno nel 2024 | Fondamentale il ruolo dello screening mammografico

“A Livorno, nel 2024, sono stati trattati 325 casi di tumore alla mammella. Di questi, 35 erano metastatici, ovvero persone che arrivano alla diagnosi quando la malattia è in stato avanzato e per le quali la prospettiva è la cronicizzazione di una patologia dalla quale probabilmente non si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

