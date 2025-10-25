Sanità Dispenza Area progressisti | Basta ritardi la classe politica va cacciata

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Agrigento cenerentola nella radioterapia, con un solo e malfermo acceleratore lineare, è segno del disprezzo del governo Schifani e della sua dipendenza politica locale”. Lo afferma il portavoce dell’Area progressista, Nuccio Dispenza, denunciando i ritardi che penalizzano i cittadini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Dispenza Area Progressisti