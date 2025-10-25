Sanità Dispenza Area progressisti | Basta ritardi la classe politica va cacciata
“Agrigento cenerentola nella radioterapia, con un solo e malfermo acceleratore lineare, è segno del disprezzo del governo Schifani e della sua dipendenza politica locale”. Lo afferma il portavoce dell’Area progressista, Nuccio Dispenza, denunciando i ritardi che penalizzano i cittadini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 18 ottobre a conclusione delle "giornate del Romanico 2025 " una serata dedicata alla musica con un Recital di chitarra a cura del M° Roberto Masala e della Scuola Civica di Musica "Nino Dispenza. - facebook.com Vai su Facebook