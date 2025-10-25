Sanità critiche alla riorganizzazione | Lavoratori ai margini del confronto Gravi carenze anche comunicative
"Mentre i vertici di Ausl e Azienda Ospedaliera dialogano con la politica, i lavoratori restano ai margini del confronto". È questa la denuncia che proviene dalla Fp Cgil di Modena e richiama l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento del personale all’interno dei processi di riorganizzazione della sanità pubblica locale. La segnalazione nasce dal fatto che, secondo il sindacato, infermieri e personale sanitario si trovano quotidianamente a ricevere richieste di spostamenti, cambi di attività e comunicazioni di esuberi in alcuni servizi, a fronte di chiusure o ridimensionamenti mai ufficialmente comunicati né al personale né alle organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
