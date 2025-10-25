Sanità a Sciacca confronto tra esperti su prevenzione e percorsi di cura

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oncologia come punto di incontro tra ospedale e territorio: è il tema al centro del convegno “Tumori ginecologici: percorsi di cura e collaborazione tra specialisti e territorio”, svoltosi oggi a Sciacca. Responsabili scientifici dell’evento i med iciDomenico Santangelo, Maria Rosaria Valerio e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Piano-Tagliamento, concluso il confronto esperti-autorità di distretto - Nuovo passo verso la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico del Tagliamento: si è concluso il ciclo di incontri presso l'Autorità di Distretto Alpi Orientali con i 12 esperti ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Sciacca Confronto Esperti