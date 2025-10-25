Sanità a Sciacca confronto tra esperti su prevenzione e percorsi di cura
L’oncologia come punto di incontro tra ospedale e territorio: è il tema al centro del convegno “Tumori ginecologici: percorsi di cura e collaborazione tra specialisti e territorio”, svoltosi oggi a Sciacca. Responsabili scientifici dell’evento i med iciDomenico Santangelo, Maria Rosaria Valerio e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
