Sangiuliano | Volevo co-condurre Propaganda Live
Gennaro Sangiuliano NAPOLI – “Io volevo co-condurre Propaganda Live’. Parola del giornalista Gennaro Sangiuliano, candidato come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania. L’ex direttore del Tg2 ed ex ministro della cultura l’ha detto scherzando proprio nel programma di Diego Bianchi su La7, intervistato a margine di un evento elettorale. “Propaganda Live ha uno stile inconfondibile – ha sottolineato Sangiuliano – capace di affrontare temi essenziali con leggerezza e profondità. Alcune vostre battaglie civili le condivido pienamente”, ha concluso l’ex ministro. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
