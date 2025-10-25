Sandokan | ultimi giorni per scoprire la mostra al MAXXI e i segreti della serie con Can Yaman

Ancora per poche è possibile visitare, al museo MAXXI di Roma, la mostra allestita per Sandokan, la serie evento con Ed Westwick e Can Yaman: ecco cosa si può vedere senza pagare un euro La RAI sta già facendo le cose in grande per Sandokan, la serie evento con Can Yaman, Ed Westwick e Alessandro Preziosi, che arriverà sulla rete ammiraglia a partire dal 1° dicembre. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema, è stata anche allestita una mostra immersiva al MAXXI, che si chiuderà però a breve. Aperta ufficialmente al pubblico lo scorso 18 ottobre, chiuderà i battenti domani, domenica 26 ottobre, alle 19:00. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sandokan: ultimi giorni per scoprire la mostra al MAXXI e i segreti della serie con Can Yaman

