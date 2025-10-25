San Siro pronto il piano finanziario di Inter e Milan | si punta a questo obiettivo
Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Inter e Milan sono al lavoro per definire il piano finanziario in vista dell’acquisizione dell’area di San Siro, un’operazione che potrebbe essere pronta già a fine ottobre. Come rivelato nel numero odierno di Milano-Finanza, i due club stanno seguendo un percorso ben strutturato, basato su tre pilastri principali per finanziare l’acquisto e la costruzione del nuovo stadio. Il primo passo prevede l’attivazione di un prestito-ponte che coprirà il costo di acquisto dello stadio, pari a 197 milioni di euro, insieme alle spese accessorie. 🔗 Leggi su Internews24.com
