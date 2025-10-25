Inter News 24 San Siro: arrivano aggiornamenti sul nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco il dato su quali saranno, all’incirca, le spese delle due milanesi. Inter e Milan sono in prima linea nella realizzazione del nuovo stadio, un progetto cruciale per entrambe le squadre milanesi che puntano a ridurre il gap economico con le principali big d’Europa, che attualmente distano enormemente in termini di ricavi. Il nuovo impianto rappresenta una mossa strategica per rilanciare il potenziale economico delle due società, favorendo la competitività anche a livello internazionale. Il progetto, denominato “San Siro”, è il risultato di un’alleanza tra un team di esperti composto da Italy Stadium Advisors, Caa Icon, Emerald Pine Capital, e i prestigiosi studi legali Chiomenti e PedersoliGattai. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, ecco quanto spenderanno Inter e Milan per i lavori di costruzione del nuovo impianto