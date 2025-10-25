San Mauro inaugurati i nuovi spogliatoi al Pala Guidi

Cesenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurati i nuovi spogliatoi del palazzetto dello sport “PalaGuidi” a San Mauro Pascoli. L’inaugurazione si è svolta sabato 25 ottobre in occasione della Fiera di San Crispino. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Moris Guidi e la giunta comunale, i consiglieri comunali, i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

