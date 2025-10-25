San Marzano di San Giuseppe | incidente morto 17enne Un altro giovanissimo in prognosi riservata

Stando a prime ricostruzioni, un’auto in svolta si è scontrata con una moto sopraggiunta. A bordo della due ruote due ragazzi. Uno di 17 anni è morto durante il trasporto all’ospedale di Taranto, l’altro è ricoverato in rianimazione, è stato operato ed è in prognosi riservata. I carabinieri sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio a San Marzano di San Giuseppe.         L'articolo San Marzano di San Giuseppe: incidente, morto 17enne Un altro giovanissimo in prognosi riservata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

