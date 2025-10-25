San Marino | esplode bancomat nella notte 4 in fuga

San Marino, 25 ottobre 2025 – Un boato in piena notte. I ladri che scappano su un'auto di grossa cilindrata dal confine di Chiesanuova subito dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale di Fiorentino della Banca Sammarinese di Investimento. Sono da poco passate le 2 quando quattro persone, tre operative e una al volante dell'auto, utilizzano la 'tecnica della marmotta ' per far saltare lo sportello automatico e fuggire con i soldi. Ancora da quantificare il bottino, mentre si fa la conta dei danni. Sul posto la Gendarmeria per i rilievi. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino: esplode bancomat nella notte, 4 in fuga

Leggi anche questi approfondimenti

In autunno il fenomeno esplode a Roma e dintorni: con la nascita delle nuove regine si scatenano anche i maschi - facebook.com Vai su Facebook

San Marino: esplode bancomat nella notte, 4 in fuga - I ladri che scappano su un'auto di grossa cilindrata dal confine di Chiesanuova subito dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale di ... Scrive msn.com

?? Stornara, esplosione al Bancomat di Intesa San Paolo: ingenti danni e indagini in corso - Duro il commento del sindaco di Stornara, Massimo Colia, che ha definito l’episodio come l’ennesimo assalto al Bancomat e ha sottolineato come il fenomeno stia ormai superando ogni limite consentito. Secondo giornaledipuglia.com

Foggia, ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara. Sindaco: "Una guerra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Foggia, ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara. Riporta tg24.sky.it