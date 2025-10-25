San Giuliano-Lucchese Massima allerta-sicurezza per il ‘derby del foro’

SAN GIULIANO TERME Dopo i fatti di Pisa-Verona accade che anche una partita di Eccellenza, nella fattispecie il derby San Giuliano Fc-Lucchese - in programma oggi, sabato 25 ottobre, allo stadio "Giovanni Bui", con fischio d’inizio alle 15 - diventi partita "a rischio", con dispositivo di sicurezza imponente quanto straordinario, e servizio navetta per i tifosi ospiti organizzato direttamente dal questore di Pisa Salvatore Barilaro. È quanto è stato stabilito in sede di tavolo tecnico della prefettura, riunitosi lunedì 20 ottobre, all’indomani quindi dei fatti di Pisa-Verona. Una riunione durante la quale sono state definite le principali misure organizzative e di sicurezza in vista dell’incontro, probabilmente nel timore di scontri con i tifosi pisani come reazione allo stop delle trasferte arrivato dal Viminale, più che per eventuali azioni di violenza dei supporter lucchesi, in una partita di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

