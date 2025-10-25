San Giuliano-Lucchese Massima allerta-sicurezza per il ‘derby del foro’

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIULIANO TERME Dopo i fatti di Pisa-Verona accade che anche una partita di Eccellenza, nella fattispecie il derby San Giuliano Fc-Lucchese - in programma oggi, sabato 25 ottobre, allo stadio "Giovanni Bui", con fischio d’inizio alle 15 - diventi partita "a rischio", con dispositivo di sicurezza imponente quanto straordinario, e servizio navetta per i tifosi ospiti organizzato direttamente dal questore di Pisa Salvatore Barilaro. È quanto è stato stabilito in sede di tavolo tecnico della prefettura, riunitosi lunedì 20 ottobre, all’indomani quindi dei fatti di Pisa-Verona. Una riunione durante la quale sono state definite le principali misure organizzative e di sicurezza in vista dell’incontro, probabilmente nel timore di scontri con i tifosi pisani come reazione allo stop delle trasferte arrivato dal Viminale, più che per eventuali azioni di violenza dei supporter lucchesi, in una partita di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

san giuliano lucchese massimaSan Giuliano-Lucchese, ecco il settore riservato ai tifosi rossoneri - Il San Giuliano ha comunicato le modalità di accesso allo stadio comunale dove sabato prossimo, alle ore 15, sarà in campo la Lucchese. Da gazzettalucchese.it

san giuliano lucchese massimaGli avversari dei rossoneri: il San Giuliano - Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. Riporta gazzettalucchese.it

san giuliano lucchese massimaSan Giuliano Fc – Lucchese, definito il piano viabilità e sicurezza per la partita di sabato 25 ottobre - Parcheggi riservati, ingressi separati e controlli rafforzati per garantire un afflusso ordinato dei tifosi e una giornata di sport in tranquillità ... Scrive luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: San Giuliano Lucchese Massima