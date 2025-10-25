San Giuliano-Lucchese 1-1 esodo di tifosi ma solo un punto in tasca
San Giuliano Terme, 25 ottobre 2025 – La Lucchese rimedia solo un pareggio contro il San Giuliano. Gli uomini di Pirozzi vanno in vantaggio con Bartolotta, ma nel recupero Xeka atterra Campani ed il direttore di gara concedere il rigore, che Cornacchia trasforma. I rossoneri seguiti da oltre cinquecento tifosi, nella vicina San Giuliano gioca l’anticipo dell’ottava giornata di campionato. Anticipo che la società rossonera ha chiesto per poter giocare martedì in casa contro la Sestese visto che mercoledì in occasione del turno infrasettimanale inizia il Lucca Comics and Games. (c)enricomattiadelpunta Il San Giuliano costruisce la prima azione del match al 10’ conquista con un calcio di punizione al limite dell’area di rigore sulla destra, con Anzillotti, che chiama Milan alla respinta con i pugni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
