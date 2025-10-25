San Felice Circeo pensa al Natale in arrivo 20mila euro dalla Regione per gli eventi
San Felice Circeo pensa già al Natale. Arriva infatti dalla Regione Lazio un finanziamento di 20mila euro per il progetto del Comune “Natale al Circeo. Luci, Sapori e Magie d’Inverno”, candidato nell’ambito del Fondo regionale per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
