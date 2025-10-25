San Donato Milanese la Sms Group e l’ultimatum al lavoratore con la Legge 104 | O ti trasferisci in Friuli o sei fuori E i dipendenti scioperano

Da diciotto anni lavorava nella stessa azienda, la Sms Group di San Donato Milanese, multinazionale tedesca della siderurgia con 80 dipendenti in Italia. Ora si trova a casa, con una lettera di licenziamento in mano. C.M., 58 anni, logistic manager, assiste la madre malata grazie ai benefici della Legge 104. A lui, come a due colleghe, l’azienda ha comunicato il trasferimento a Tarcento, in provincia di Udine. Ma con una clausola: o accetta il trasferimento rinunciando ai permessi della 104, oppure viene licenziato. Martedì 21 ottobre la decisione è diventata ufficiale. Il manager è stato convocato in direzione, insieme al responsabile del personale. 🔗 Leggi su Open.online

