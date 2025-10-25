San Crispino | il Santo Patrono dei Calzolai celebrato il 25 ottobre

San Crispino: il Santo Patrono dei Calzolai. San Crispino è conosciuto come il santo patrono dei calzolai e viene celebrato il 25 ottobre. Le sue origini risalgono al III secolo d.C., quando, secondo la tradizione, Crispino e suo fratello Crispiniano, entrambi di origine romana, si stabilirono nella città di Soissons in Francia per diffondere la fede cristiana. Durante il giorno, predicavano il Vangelo e di notte lavoravano come calzolai per sostenersi economicamente. La loro dedizione alla fede e al lavoro li rese popolari tra la gente, ma attirò anche l'attenzione delle autorità romane, che non vedevano di buon occhio la diffusione del cristianesimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

