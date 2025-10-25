Samuel+ Santi Francesi per Santa Maria della Creatività All’ex manicomio una serata di idee e musica

SANTA MARIA DELLA CREATIVITÀ 31 ottobre 2025 dalle 16 a mezzanotte ingresso gratuito SAMUEL djset + I SANTI FRANCESI in concerto Un racconto di rinascita urbana, cultura e partecipazione: questo è Santa Maria della Creatività, il progetto che trasforma il Complesso Monumentale del Santa Maria della Pietà in un vivaio di musica, formazione e rigenerazione sociale. Dalla fervente attività di Spaghetti Unplugged – format ultradecennale, punto di riferimento per la nuova musica italiana, dove hanno mosso i primi passi artisti poi diventate star della canzone – nasce un nuovo progetto che animerà per due mesi il Santa Maria della Pietà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Samuel+ Santi Francesi per Santa Maria della Creatività. All’ex manicomio una serata di idee e musica

