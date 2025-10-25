Sampdoria multe per Manfredi e Fiorella e inibizione per Tey e Walker

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sampdoria. Si è concluso il procedimento di giustizia sportiva avviato dopo le indagini della procura federale sul passaggio di quote, a ottobre 2024, dalla Gestio Capital Ltd di Manfredi alla Kick Off Ventures riconducibile a Joseph Tey, investitore di Singapore.Due mesi di inibizione a testa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

