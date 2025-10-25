Sampdoria-Frosinone 1-1 | primo punto per Gregucci e Foti | Tabellini e statistiche
Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. Espulso Gregucci, alla prossima in panchina ci sarà Foti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
