Sampdoria-Frosinone 1-1 pari per i giallazzurri ma quanti rimpianti
Il Frosinone ottiene un punto sul campo della Sampdoria ma la sensazione è che ne ha persi due per strada. Oltre al gol di Zilli che ha sbloccato la gara nel finale di primo tempo, i giallazzuri hanno preso tre traverse, un tiro salvato sulla linea da un difensore doriano e diversi contropiedi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
