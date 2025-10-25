Sampdoria-Frosinone 1-1 pagelle | funziona il tandem Çuni-Coda ma lunga vita a ' Re' Massimo
Sampdoria-Frosinone termina 1-1 al termine di un match dai due volti e pieno di episodi dubbi. Quello che è certo è che la Samp parte aggressiva, ma poi si perde. Il Frosinone prende in mano le redini del gioco nel primo tempo, colpisce due traverse con Calvani e Bracaglia, poi passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
? GREGUCCI PRE PARTITA Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore blucerchiato Angelo Gregucci che presenta Sampdoria-Frosinone. Il tecnico pugliese traccia l'obiettivo: prendersi delle responsabilità, giocare con atteggiamento e rico - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, iniziata l'era Gregucci-Foti: "Contro il Frosinone è già finale dei mondiali" https://ift.tt/hnjQCsl https://ift.tt/SWKVEr1 - X Vai su X
Sampdoria-Frosinone 1-1: primo punto per Gregucci e Foti - Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. ilsecoloxix.it scrive
Sampdoria-Frosinone 1-1: Coda salva il debutto di Gregucci, l'arbitro s'inventa due rigori ma il Var glieli annulla - I ciociari dominano per un'ora poi si addormentano e subiscono la rimonta dei doriani che sfiorano anche il successo, prova da incubo dell'arbitro Turrini: Samp- Come scrive sport.virgilio.it
La Sampdoria rischia di crollare, poi rinasce con Coda: 1-1 col Frosinone - Arbitro Turrini nel mirino: due rigori prima concessi e poi tolti ai doriani, espulso Gregucci all’e ... Secondo primocanale.it