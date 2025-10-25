Sampdoria-Frosinone 1-1 pagelle | funziona il tandem Çuni-Coda ma lunga vita a ' Re' Massimo

25 ott 2025

Sampdoria-Frosinone termina 1-1 al termine di un match dai due volti e pieno di episodi dubbi. Quello che è certo è che la Samp parte aggressiva, ma poi si perde. Il Frosinone prende in mano le redini del gioco nel primo tempo, colpisce due traverse con Calvani e Bracaglia, poi passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it





