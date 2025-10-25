Sampdoria-Frosinone 1-1 Gregucci | Il tifo qui ti porta dentro la porta | Tabellini e statistiche | Foto

Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. L’allenatore responsabile: “Bene i subentrati, ma siamo ancora in fondo e bisogna stare sul pezzo”. Al Ferraris parla anche Ioannou: “Troppi gol presi da palla inattiva, dobbiamo migliorare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Frosinone 1-1, Gregucci: “Il tifo qui ti porta dentro la porta” | Tabellini e statistiche | Foto

