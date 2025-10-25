Sampdoria-Frosinone 1-1 Gregucci | Il tifo qui ti porta dentro la porta Ripartiamo dal secondo tempo | Tabellini e statistiche | Foto

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. L’allenatore responsabile: “Bene i subentrati, ma siamo ancora in fondo e bisogna stare sul pezzo”. Al Ferraris parla anche Ioannou: “Troppi gol presi da palla inattiva, dobbiamo migliorare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sampdoria frosinone 1 1 gregucci il tifo qui ti porta dentro la porta ripartiamo dal secondo tempo tabellini e statistiche foto

© Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Frosinone 1-1, Gregucci: “Il tifo qui ti porta dentro la porta. Ripartiamo dal secondo tempo” | Tabellini e statistiche | Foto

News recenti che potrebbero piacerti

sampdoria frosinone 1 1Sampdoria-Frosinone 1-1: Coda salva il debutto di Gregucci, l'arbitro s'inventa due rigori ma il Var glieli annulla - I ciociari dominano per un'ora poi si addormentano e subiscono la rimonta dei doriani che sfiorano anche il successo, prova da incubo dell'arbitro Turrini: Samp- Secondo sport.virgilio.it

sampdoria frosinone 1 1Sampdoria-Frosinone 1-1: primo punto per Gregucci e Foti - Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. ilsecoloxix.it scrive

sampdoria frosinone 1 1Sampdoria-Frosinone 1-1, pagelle: funziona il tandem Çuni-Coda, ma lunga vita a 'Re' Massimo - Quello che è certo è che la Samp parte aggressiva, ma poi si perde. Si legge su genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Frosinone 1 1