Sampdoria-Frosinone 1-1 Gregucci | Il tifo qui ti porta dentro la porta Ripartiamo dal secondo tempo | Tabellini e statistiche | Foto
Al Ferraris Coda nel secondo tempo risponde alla rete ospite di Zilli nella prima frazione. L’allenatore responsabile: “Bene i subentrati, ma siamo ancora in fondo e bisogna stare sul pezzo”. Al Ferraris parla anche Ioannou: “Troppi gol presi da palla inattiva, dobbiamo migliorare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
