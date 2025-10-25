Samira Lui con i capelli lisci in un video virale | così forse non l’avete mai vista VIDEO
Accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, la splendida Samira Lui ha conquistato il pubblico italiano con la sua simpatia e la risposta pronta, ma anche con la sua inconfondibile chioma di ricci lunghi e voluminosi. Proprio per questo motivo il video in cui si mostra con i capelli lisci ha colpito tutti. @samiralui Before or After? Tell me about this look! #TikTok #ComicMe #UnNuovoInizio #hair #change #look #love? Such a Whore (Baddest Remix) – JVLA Mentre la sfida televisiva tra Affari tuoi e La ruota della fortuna divide il pubblico italiano davanti agli schermi Samira Lui si è confermata come il personaggio televisivo femminile più in vista del momento, tanto che si è anche parlato di una sua possibile partecipazione a Sanremo 2026, accanto a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
