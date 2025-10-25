Samb Fattori e quel gol al Picchio | Non sarà una partita come le altre

E' l'ultimo gol della Samb realizzato all'Ascoli in un derby. Era il 5 gennaio 1986 con i bianconeri di Boskov in vantaggio al 14' st con Barbuti. Sauro Fattori, nove minuti dopo, con una splendida punizione realizzò la rete del pari. "Ho ancora questo record – dice Fattori – e spero che domenica ci sia un altro rossoblù che possa andare a segno. Anche con un valore di punti maggiore rispetto alla mia rete. Insomma un gol più influente e che serva alla Samb per portare a casa qualche punto. E così il mio potrà andare nel cassetto dei ricordi come durata, ben 39 anni". Fattori, ci racconti questa rete.

