Samb Fattori e quel gol al Picchio | Non sarà una partita come le altre

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ l’ultimo gol della Samb realizzato all’Ascoli in un derby. Era il 5 gennaio 1986 con i bianconeri di Boskov in vantaggio al 14’ st con Barbuti. Sauro Fattori, nove minuti dopo, con una splendida punizione realizzò la rete del pari. "Ho ancora questo record – dice Fattori – e spero che domenica ci sia un altro rossoblù che possa andare a segno. Anche con un valore di punti maggiore rispetto alla mia rete. Insomma un gol più influente e che serva alla Samb per portare a casa qualche punto. E così il mio potrà andare nel cassetto dei ricordi come durata, ben 39 anni". Fattori, ci racconti questa rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

samb fattori e quel gol al picchio non sar224 una partita come le altre

© Sport.quotidiano.net - Samb, Fattori e quel gol al Picchio: "Non sarà una partita come le altre"

Contenuti che potrebbero interessarti

samb fattori quel golSamb, Fattori e quel gol al Picchio: "Non sarà una partita come le altre" - Con una splendida punizione realizzò la rete del pari: era il 5 gennaio dell’86 e i bianconeri erano in vantaggio ... Riporta msn.com

samb fattori quel golIl costruttore Ubaldi rivela: «Quel giorno salimmo in A ma presi a sberle Boskov: il pari salvò la Samb» In edicola: tutti i giorni 6 pagine speciali sul derby - Mai Vujadin Boskov, finalista in Coppa dei Campioni sulla panchina del Real Madrid pochi anni prima, avrebbe immaginato che invece di essere ... msn.com scrive

samb fattori quel golSamb, tra orgoglio e tattica: la prima volta per mister Palladini. Guiderà dalla panchina la squadra della sua città nel derby - SAN BENEDETTO C’è sempre una prima volta, anche per Ottavio Palladini. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Samb Fattori Quel Gol