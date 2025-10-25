Salvione: “Napoli-Inter, Neres favorito come falso nueve, Conte vuole dare un segnale a Lucca, Rrahmani e Hojlund? Torneranno presto, Juve? Fiducia a Tudor”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue parole: Contro l’Inter, De Bruyne giocherà nel ruolo di falso nueve?. “Da quelle che sono le notizie in mio possesso, Neres è favorito per giocare come falso nueve. Dunque, sarà il brasiliano e non De Bruyne ad agire in quella posizione. È possibile che i due si alternino nel corso della gara, ma l’idea di partenza resta quella di vedere Neres davanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Salvione: “Napoli-Inter, Neres favorito come falso nueve”