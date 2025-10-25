Salviano salgono sulle impalcature per rubare in un appartamento | ladri in fuga con gioielli e orologi
Furto in un appartamento nel quartiere Salviano nella giornata di giovedì 23 ottobre. Secondo quanto appreso, ignoti si sarebbero introdotti in un'abitazione forzando una finestra dopo essere saliti sulle impalcature posizionate all'esterno dell'edificio per alcuni lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Salgono a cinque le scuole di specializzazione accreditate presso la Scuola interateneo di Medicina e Chirurgia delle università di Trento e di Verona: sono state infatti accreditati due nuovi percorsi post lauream: Medicina d’emergenza-urgenza e Anatomia p - facebook.com Vai su Facebook