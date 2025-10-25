Salviano salgono sulle impalcature per rubare in un appartamento | ladri in fuga con gioielli e orologi

Livornotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in un appartamento nel quartiere Salviano nella giornata di giovedì 23 ottobre. Secondo quanto appreso, ignoti si sarebbero introdotti in un'abitazione forzando una finestra dopo essere saliti sulle impalcature posizionate all'esterno dell'edificio per alcuni lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Salviano Salgono Impalcature Rubare