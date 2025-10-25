Salute mentale infanzia Fiammetta Mozzoni nuova responsabile della Lunigiana
Fiammetta Mozzoni (nella foto) è la nuova responsabile dell’unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza della Lunigiana. La nomina è stata effettuata con una apposita delibera della direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. Laureatasi a Padova e specializzatasi in Psicoterapia sistemica integrata a Perugia, la dottoressa Mozzoni ha conseguito un master internazionale alla East London University con i docenti del centro Martha Harris di Firenze. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di alta specializzazione sugli aspetti clinici dei disturbi alimentari e aver lavorato, tra gli altri, al servizio per le Dipendenze patologiche, dove partecipa alla definizione delle prime cartelle cliniche informatizzate con l’Istituto superiore di sanità, Mozzoni nel 2008 assume l’incarico di co-referente per un ambulatorio della salute mentale dedicato ai disturbi alimentari e poi diventa direttrice facente funzioni della unità Psicologia salute mentale e dipendenza della zona nord dell’Asl, incarico tutt’ora in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Salute mentale: problemi anche per chi ci lavora. In #Lombardia mancano risorse, personale stabile e strumenti adeguati per garantire cure e terapie accessibili a tutt3. Chi lavora nei servizi di salute mentale affronta la contraddizione tra il dovere di accoglie - facebook.com Vai su Facebook
"Il sostegno alla salute mentale non è facoltativo, ma essenziale" Nella #GiornataMondialeDellaSaluteMentale ?, il Segretario Generale ONU @antonioguterres richiama l’attenzione sul benessere psicologico nelle situazioni di emergenza. https://unric.or - X Vai su X
Salute mentale infanzia. Fiammetta Mozzoni nuova responsabile della Lunigiana - Fiammetta Mozzoni (nella foto) è la nuova responsabile dell’unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza della Lunigiana. Si legge su msn.com
Salute mentale. Pronte le nuove linee d’indirizzo del Ministero. Ecco gli obiettivi per le Regioni - Trasmesso alle Regioni il documento che disegna il percorso per il potenziamento dei Dipartimenti di Salute mentale. Da quotidianosanita.it
Salute mentale: tutti ne parlano ma ancora pochi trovano aiuto - Un quarto degli anziani con depressione non chiede aiuto. Secondo fondazioneveronesi.it