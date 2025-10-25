Fiammetta Mozzoni (nella foto) è la nuova responsabile dell’unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza della Lunigiana. La nomina è stata effettuata con una apposita delibera della direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. Laureatasi a Padova e specializzatasi in Psicoterapia sistemica integrata a Perugia, la dottoressa Mozzoni ha conseguito un master internazionale alla East London University con i docenti del centro Martha Harris di Firenze. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di alta specializzazione sugli aspetti clinici dei disturbi alimentari e aver lavorato, tra gli altri, al servizio per le Dipendenze patologiche, dove partecipa alla definizione delle prime cartelle cliniche informatizzate con l’Istituto superiore di sanità, Mozzoni nel 2008 assume l’incarico di co-referente per un ambulatorio della salute mentale dedicato ai disturbi alimentari e poi diventa direttrice facente funzioni della unità Psicologia salute mentale e dipendenza della zona nord dell’Asl, incarico tutt’ora in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute mentale infanzia. Fiammetta Mozzoni nuova responsabile della Lunigiana