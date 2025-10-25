Salute Asp Messina | Mai più isole senza farmaci grazie ai droni

Sono pronti a partire dall'Azienda Provinciale di Messina, più precisamente dal SIMT, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'Ospedale di Patti, i droni che trasporteranno farmaci, sangue ed emocomponenti nei territori più difficili da raggiungere, come isole o zone montane. Questa iniziativa pionieristica, sperimentata per la prima volta in Italia, rientra nel più ampio piano di innovazione tecnologica e di telemedicina promosso dall'Azienda sanitaria e dal suo Direttore generale, Giuseppe Cuccì, che mira all'impiego delle nuove tecnologie per ridurre distanza fra la sanità e pazienti, e, più specificamente in questo caso, a ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari tra la costa e le isole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

