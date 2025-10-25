Salpa una nuova era del trasporto marittimo Obiettivo sostenibilità

Una partnership con Neoline Armateur per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto a una nave tradizionale delle stesse dimensioni. La costruzione di Neoliner Origin si è conclusa e la nave ha lasciato la Turchia lunedì 29 settembre, per raggiungere i porti di Livorno (sabato 4 ottobre) e Bastia (domenica 5 ottobre), che saranno scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco RMK Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale. Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora (USA), con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

