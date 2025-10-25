Tra poco a Genova entreranno in vigore le nuove tariffe per il trasporto pubblico. Che subiranno - purtroppo - un aumento. C'è un rincaro del prezzo dell'abbonamento e per alcune fasce di reddito si taglia la gratuità agli over 70. Però non si paga dalle 22 alle 5. «Per una movida più sana». Insomma, il biglietto aumenta per chi lavora ma è gratis per chi si diverte. Il socialismo al suo meglio. Comunque, il provvedimento - doloroso ma inevitabile lo ha annunciato sui social la sindaca Silvia Salis, trattenendo a stento la commozione. Salis piangente. Sui tram c'è chi Salis e c'è chi scende. «Dal mare Salis, dalla donna malis». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis tu sul tram