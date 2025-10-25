Salis | Il fascismo è come il bullismo Bambini fate come Matteotti non giratevi dall’altra parte

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appello della sindaca di Genova in occasione dell’inaugurazione di una piazza intitolata al politico assassinato dal regime. 🔗 Leggi su Repubblica.it

