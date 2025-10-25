Salis | Il fascismo è come il bullismo Bambini fate come Matteotti non giratevi dall’altra parte
L’appello della sindaca di Genova in occasione dell’inaugurazione di una piazza intitolata al politico assassinato dal regime. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ilaria Salis festeggia l'immunità: “Vittoria contro il fascismo”. E rilancia sulla compagna Maja T. - Dopo essersi salvata per un solo voto a suo favore, l'eurodeputata di Avs sorride soddisfatta e rilancia: "Ora serve giustizia anche Maja T. Lo riporta iltempo.it