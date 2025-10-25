Salerno tentano di truffare un' anziana disabile due volte in due mesi

E' ancora allarme truffe a Salerno. Nel mirino un'anziana disabile che, in soli due mesi, è stata contattata ben due volte da malviventi che hanno tentato di raggirarla senza però riuscirci. La prima volta - secondo quanto denunciato alle forze dell'ordine dalla vittima - due uomini si sono finti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

