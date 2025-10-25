Salerno crollo al pattinodromo sul lungomare | sconcerto tra i passanti
Sconcerto, oggi, tra residenti e passanti, nel quartiere di Torrione, a Salerno, dove una parte del muro di contenimento che costeggia il pattinodromo comunale, sul lungomare Tafuri, è crollata improvvisamente, a causa probabilmente delle mareggiate. Sul posto sono giunti i tecnici dell'ufficio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
