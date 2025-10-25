Salerno crollo al pattinodromo sul lungomare | sconcerto tra i passanti

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconcerto, oggi, tra residenti e passanti, nel quartiere di Torrione, a Salerno, dove una parte del muro di contenimento che costeggia il pattinodromo comunale, sul lungomare Tafuri, è crollata improvvisamente, a causa probabilmente delle mareggiate. Sul posto sono giunti i tecnici dell'ufficio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Salerno, incidente sul lungomare Tafuri: due donne travolte sulle strisce - Momenti di grande paura ieri mattina sul Lungomare Tafuri a Salerno, dove due donne sono state investite da una moto mentre attraversavano regolarmente sulle strisce pedonali. Come scrive ilmattino.it

Salerno, il paradosso dei semafori notturni: un “via libera” ai pirati della strada - Mentre i semafori passano in modalità lampeggiante per favorire la fluidità della circolazione, in diversi punti strategici della città si assiste da diverse settimane ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salerno Crollo Pattinodromo Lungomare