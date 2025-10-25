Sale su un palma e rimane intrappolato | gatto salvato

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storia a lieto fine per un gatto che era rimasto intrappolato su una palma a Nova Milanese: intorno alle 18 di ieri, venerdì 24 ottobre, una squadra dei vigili del fuoco di Monza è intervenuta con un’autopompa serbatoi in via Galvani per salvare il gatto, che poi è stato restituito al suo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Sale Palma Rimane Intrappolato