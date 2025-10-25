Sala Gronchi gremita per Equilibri di Mds | ora il premio a Migliarino

Pisa, 25 ottobre 2025 - Un pubblico caloroso e numerosissimo ha riempito domenica 19 ottobre la Sala Gronchi del Parco di San Rossore per la presentazione di Equilibri, trasformando l’incontro in una vera e propria festa della creatività condivisa. Lettura, poesia e arte visiva si sono intrecciate in un pomeriggio denso di emozioni, dove la parola scritta, la voce e il colore si sono fusi in un unico linguaggio. L’edizione di quest’anno ha confermato la vocazione ormai nazionale del concorso, con partecipanti giunti da ogni parte d’Italia. Un segno tangibile del successo e della credibilità che Equilibri - promosso da MdS Editore, dalla Sezione Soci Valdiserchio-Versilia di Unicoop Firenze e dal periodico La Voce del Serchio - sta conquistando nel panorama culturale contemporaneo, anche grazie al patrocinio del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, che ha accolto l’evento nella suggestiva cornice naturale della Tenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

