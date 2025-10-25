Sagra del tordo giorni cruciali tra polemiche ed entusiasmo

Montalcino con i suoi Quartieri vive il fine settimana più atteso, quello della “Sagra del Tordo”; una tre giorni in cui rivivono storia, tradizione e antiche passioni, un mix di sentimenti, competizione e voglia di far vivere l’antico spirito di libertà attraverso il torneo di tiro con l’arco e di far conoscere a tutti i visitatori la straordinaria qualità dei prodotti del territorio. Quest’anno la festa sembra correre su due percorsi paralleli, quello consueto e uno nuovo basato su una forte polemica che contrappone il Quartiere Travaglio agli altri rioni Borghetto, Pianello e Ruga colpevoli, secondo la dirigenza e il popolo di Santa Margherita, di aver cercato di “avvelenare” la vittoria riportata nel “Torneo di apertura delle Cacce” dello scorso agosto, con la richiesta di sanzioni ai danni del capitano Andrea Ricci e dell’alfiere Niccolò Losappio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

