Sagra del tartufo di Dovadola 2025 | buongustai pronti al bis
Dovadola (Forlì), 25 ottobre 2025 – La Sagra del Tartufo di Dovadola, che domenica scorsa ha attirato oltre ottomila persone per la 58esima edizione, domani farà il bis. Sagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre Per tutta la giornata decine e decine di bancarelle animeranno il paese e la manifestazione, fra cui alcune con i pregiati tartufi: il bianco che domenica scorsa costava da 150 a 300 euro l’etto, in base alla pezzatura e qualità, e il nero da 35 a 60 euro l’etto. Ma ad attirare tanta gente, anche la seconda domenica saranno le specialità degli stand gastronomici, a base di tartufo, preparate dai volontari della Pro loco, in particolare le famose tagliatelle tirate col mattarello dalle azdore dovadolesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
