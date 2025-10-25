Sacchi sicuro | Milan non pronto per lo scudetto ecco le vere favorite…

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A. IL PAREGGIO DEL MILAN – Vatti a fidare del Milan! Affronta da primo in classifica il Pisa, che sta nei bassifondi della graduatoria, passa in vantaggio dopo pochi minuti con Leao, sembra poter dominare la partita e invece succede che si addormenta, e nella ripresa subisce prima il pareggio di Cuadrado su rigore e poi il sorpasso di Nzola. SCUDETTO – Il gol del 2-2 rossonero arriva nel tempo di recupero.

