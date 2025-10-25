Sacchi sicuro | Milan non maturo per il vertice Logico che il popolo rossonero sia deluso Allegri deve …
L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha detto la sua su Milan-Pisa 2-2. La sua analisi nel lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Mentalità e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sacchi parla sicuro sulla Juve Lo ha detto sui bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
? Sacchi: "Apprezzo Gasperini, sono sicuro che farà bene" #ASRoma #Sacchi #Gasperini - X Vai su X
Sacchi: "Un Milan poco maturo. È mancata cattiveria. Allegri lavori sulla testa" - Rossoneri non ancora pronti per stare ai vertici: dovevano tornare in campo con l’obiettivo di azzannare l’avversario ... Come scrive msn.com
Sacchi: "Il Milan lasci perdere Hojlund. Il Diavolo si deve amare, non può essere un ripiego" - Arrigo Sacchi, ex allenatore soprattutto del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Rasmus Hojlund, che sembrerebbe preferire rimanere al Manchester United invece che approdare in Italia: "E ... Scrive tuttomercatoweb.com
Sacchi: "Modric non può essere la stella del Milan. Scelta stravagante, è stato un campione non può essere un figurina" - allenatore di Milan e Nazionale fra le altre, Arrigo Sacchi, ha parlato dell'acquisto imminente dei ... Come scrive calciomercato.com