Sacchi sicuro | Milan non maturo per il vertice Logico che il popolo rossonero sia deluso Allegri deve …

L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha detto la sua su Milan-Pisa 2-2. La sua analisi nel lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Mentalità e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sacchi sicuro: “Milan non maturo per il vertice. Logico che il popolo rossonero sia deluso. Allegri deve …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sacchi parla sicuro sulla Juve Lo ha detto sui bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

? Sacchi: "Apprezzo Gasperini, sono sicuro che farà bene" #ASRoma #Sacchi #Gasperini - X Vai su X

Sacchi: "Un Milan poco maturo. È mancata cattiveria. Allegri lavori sulla testa" - Rossoneri non ancora pronti per stare ai vertici: dovevano tornare in campo con l’obiettivo di azzannare l’avversario ... Come scrive msn.com

Sacchi: "Il Milan lasci perdere Hojlund. Il Diavolo si deve amare, non può essere un ripiego" - Arrigo Sacchi, ex allenatore soprattutto del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Rasmus Hojlund, che sembrerebbe preferire rimanere al Manchester United invece che approdare in Italia: "E ... Scrive tuttomercatoweb.com

Sacchi: "Modric non può essere la stella del Milan. Scelta stravagante, è stato un campione non può essere un figurina" - allenatore di Milan e Nazionale fra le altre, Arrigo Sacchi, ha parlato dell'acquisto imminente dei ... Come scrive calciomercato.com