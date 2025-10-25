Sabato shopping | i consigli del 25 ottobre
La T-shirt che sostiene il World Food Program della Nazioni Unite,. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Weekend di shopping! I punti vendita Milano51 sono aperti sabato e domenica. Vieni a trovarci per scoprire tutte le novità della collez. FW25/26. Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Fiera dell’Elettronica Genova: 25-26 ottobre al RDS Stadium “Grande tecnologia a piccoli prezzi” - Centinaia di espositori da tutta Italia, migliaia di prodotti tech in offerta e accesso facile da auto e ... Si legge su ligurianotizie.it
Da Black Friday a Natale, via allo shopping online. I consigli di Oikyweb per le consegne corrette - «Chi acquista prodotti di valore o particolari – spiega Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb – si aspetta che a movimentarli ci sia una grandissima cura». corriere.it scrive